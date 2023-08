Calcio femminile | i nomi dei ct per il post Bertolini | in pole c’è Gualtieri

Leggi su sportface

(Di giovedì 3 agosto 2023) Dopo la dolorosa eliminazione ai gironi dei Mondiali difemminili 2023, l’Italia vuole voltare pagina ed è alla ricerca di un nuovo ct per raccogliere il testimone di. Difficile una sua riconferma di un contratto anche in scadenza, per questo motivo la Gazzetta dello Sport ha provato chiarire il quadro deiche gravitano intorno alla panchina azzurra. Il favorito sembra essere Carmine Gautieri, per quella che sarebbe la prima esperienza in campo, dopo il ‘no’ di Nicolato, Evani e Stramaccioni. Ancor più difficile trovare una vice donna: Rita Guarino e Betty Bavagnoli sono impegnate nei club, così come Carolina Morace e Katia Serra. SportFace.