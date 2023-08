(Di giovedì 3 agosto 2023) È successo a Colorina, in provincia di Sondrio. Il soggetto, visibilmente in stato di agitazione, si è scagliatol'deicon. L'uomo si trova ora dietro le sbarre

Un 32enne è stato arrestato dopo aver preso ae aun'auto dei carabinieri, che si erano fermati per aiutarlo. L'aggressione avvenuta sul tratto della Statale dello Stelvio nel territorio del comune di Colorina, in provincia di ...- - > Arrestato per aver preso ail Flixbus in via Palladio, in zona stazione Verona Porta Nuova. L'area della Stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova e di piazzale XXV Aprile continua ad essere oggetto di ...... prendendo la quarantenne ae pugni e spaccandole in testa una bottiglia di vetro. Secondo alcuni testimoni, dopo le botte l'avrebbe anche presa a, gettando poi i suoi documenti in un ...

Calci e sassate contro l'auto dei carabinieri: arrestato 32enne straniero ilGiornale.it

È successo a Colorina, in provincia di Sondrio. Il soggetto, visibilmente in stato di agitazione, si è scagliato contro l'auto dei carabinieri con calci e sassate. L'uomo si trova ora dietro le sbarre ...Il 32enne è stato ripreso dai passanti in un video mentre prendeva a sassate e a calci un'auto dei carabinieri sulla strada Statale dello Stelvio ...