Cade in un dirupo in montagna | paura per un giovane scout

(Di giovedì 3 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn giovanissimo escursionista 13enne, che partecipava ad un percorso organizzato da un gruppolungo i sentieri del Taburno Camposauro, ha perso l’equilibrio in un punto impervio ed è finito in unprofondo 40 metri. Il fatto è avvenuto alle 23 circa tra Frasso Telesino e Solopaca. I compagni di escursione dopo aver cercato di aiutare il compagno caduto a riportasi sul sentiero principale, hanno chiesto aiuto ai Carabinieri servendosi di una radio trasmittente. I Militari hanno a loro volta allertato la Saf, squadra specializzata dei Vigili del Fuoco nel recupero di persone ferite o che si trovano immobilizzate in situazioni come quella delescursionista. I Vigili del Fuoco hanno così raggiunto il 13enne, lo hanno stabilizzato e sono riusciti a riportarlo sul sentiero principale e ...

(Adnkronos) – Escursionista precipita in una scarpata e muore. Ha perso la vita, così, dopo essere precipitato da quota 2300 metri nel Vallone del Puriac nel comune di Argentera nel cuneese. L’allarme ...Un alpinista è scivolato stamattina in un dirupo sulle montagne della valle Stura, nel Cuneese, ed è morto, durante un'escursione nel comune di Argentera. La vittima si trovava nella zona del vallone ...