Bullismo a Latina | tutti promossi i bulli indagati

(Di giovedì 3 agosto 2023)– Un caso diè stato denunciato nell’Aprile scorso in una scuola di, che aveva coinvolto un’intera classe di terza media. La vittima era una 13enne che era presa di mira dai, tramite una chat dell’odio per insultarla e denigrarla. Ad oggii minorenniper istigazione al suicidio e stalking, sonocon solo il 6 in condotta e la possibile archiviazione del caso.: gli insulti ricevuti e la denuncia “E’ come l’ebola, chi la tocca muore ed esce dal gruppo”, “imitate la sua postura e prendetela in giro”, “se muori non se ne accorge nessuno”; queste sono solo alcune delle frasi che i ...

...quando il bullo è pericoloso e agisce ferocemente come è accaduto nella scuola media di. La ... Se uno studente compie atti di, va aiutato a smettere.Un caso diche ha colpito un'intera classe di terza media a, indagata per istigazione al suicidio, sembra destinato a concludersi senza conseguenze serie per i bulli. Essi avevano spietatamente ...Il caso riguarda una classe di terza media di, dove nel corso dell'anno scolastico appena ... E potrebbe essere questo l'unico prezzo da pagare per i loro atti di, dato che l'inchiesta ...

Latina, i bulli indagati per istigazione al suicidio tutti promossi e i genitori li difendono TGCOM

Un caso di bullismo che ha colpito un'intera classe di terza media a Latina, indagata per istigazione al suicidio, sembra destinato a concludersi senza conseguenze serie per i bulli. Essi avevano spie ...I bulli l'avrebbero soprannominata "Ebola" e avrebbero anche creato un apposito gruppo WhatsApp per prendersi gioco di lei. Procura chiede l'archiviazione ...