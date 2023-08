(Di giovedì 3 agosto 2023)Gianluigi, detto, ha chiuso la sua carriera a 45 anni. Dinolo fece a 41. Entrambi hanno vinto un mondiale, nessuno dei due la coppa dei campioni ( attuale Champions) sogno proibito dei due più grandi portieri italiani. Oggi in una dichiarazione il friulano , giunto alla veneranda età di 81 anni, ha rimarcato la dualità, affermando che alla fine dei conti tra gioventù e vecchiaia, forse èpiù bravo lui. E qui entra in gioco il paragone, che nel calcio ha da sempre il suo fascino: Mazzola o Rivera? Maldini o Baresi? Totti o Baggio? L’unico dogma diventato tale è che la pelota ha avuto un solo Dio( Maradona) e tantissimi santi masiede accanto a Jascin nel pantheon dei più grandi pipelet ...

In comune l'aver giocato fino a oltre 40 anni, le tante vittorie, un Mondiale (e tanti scudetti) in bacheca e la lunghissima militanza nella Juventus. Ma chi era più forte Zoff oDopo il ritiro dell'ex portiere del Parma, intervistato da Il Giornale, risponde così Zoff:Ma la gloria di Zoff edurerà per sempre." "Merito nostro, ma anche di Juventus e Nazionale". Lei però ha riscosso successo pure come allenatore, arrivando fino alla panchina azzurra. "Le ...Adesso so dirloma penso di fare ancora qualche errore". Quando la Juventus ha affrontato i tedeschi nella UEFA Champions League,ha regalato i suoi guantoni ai tifosi del club senza ...

Giorgio Chiellini, ex difensore della Juventus, ha detto la sua sull'addio al calcio di Gigi Buffon, toccando diversi temi.