(Di giovedì 3 agosto 2023) Gaffeper Thomas, primatista mondiale dei 100 dorso, reduce da un Mondiale in cui ha vinto una medaglia d'oro e due d'argento. Per interagire con i suoi follower su Instagram, mentre si ...

Per interagire con i suoi follower su Instagram, mentre si allenava nelle piscine del Foro Italico di Roma,ha utilizzato il motto fascista "Boia chi molla" per caricarsi, probabilmente senza ...Per interagire con i suoi follower su Instagram, mentre si allenava nelle piscine del Foro Italico di Roma,ha utilizzato il motto fascista "Boia chi molla" per caricarsi, probabilmente senza ...

Bufera Ceccon dopo i Mondiali: "Boia chi molla" sui social. Poi cancella tutto Corriere dello Sport

L’azzurro nella bufera per aver pubblicato una storia su Instagram nella quale ha usato un motto fascista per darsi la carica e scandire la ...