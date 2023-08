Britney Spears è davvero libera? Dalle nozze finte alla teoria del complotto

9 Le pagine della nostra vita Nick Cassavetes 2004 Penso ancora a come Gosling abbia quasi recitato con la sua collega del Mickey Mouse Club ,, nelle Pagine della nostra vita . E anche ...Alban It's My Life // Kim Lukas Let It Be The Night // Robert Miles Children // Take That Back For Good // Red Hot Chili Peppers Californication //Crazy // Gun's N' Roses Knockin On ...Tam tam impazzito su. Secondo i fan, la popstar non sarebbe libera ma rinchiusa in una clinica psichiatrica contro la sua volontà. Una tesi complottistica che si sta diffondendo sui social. Come riporta il ...

Britney Spears: dettagli che fanno discutere sul suo libro Radio Piterpan

Per l’übertalentuoso divo si parla già di nomination ai prossimi Oscar. Merito del suo Ken nel film di cui tutti parlano: ‘Barbie’. Ma come si posiziona questo ruolo nella sua filmografia Ecco il suo ...Un altro duro colpo per Britney Spears. I figli Sean Preston e Jayden James non hanno voluto salutare la madre prima di trasferirsi alle Hawaii con papà Kevin e sua moglie Victoria. Lo fa sapere Tmz, ...