Brasile | al via la campagna di promozione del pomodoro Made in Italy

(Di giovedì 3 agosto 2023) Promuovere il consumo di pomodori in scatola europei, soprattutto italiani, in: è questo l’obiettivo della, finanziata con risorse dell’Unione europea, lanciata a San Paolo. L’iniziativa, che arriva in un momento di crescita della domanda nel mercato brasiliano, è promossa dal consorzio OiCentro Sud, il più grande trasformatore di pomodori al mondo, che riunisce quasi tutti i produttori del sud e alcuni del nord Italia. Secondo i dati del ministero brasiliano per Sviluppo, Industria, Commercio e Servizi, il gigante sudamericano ha importato 18 milioni di dollari di pomodori preparati o conservati italiani nel 2020 (21,4 mila tonnellate), valore che è salito a 19 milioni di dollari nel 2021 (20,6 mila tonnellate ) e 20,9 milioni di dollari nel 2022 (22,7 mila tonnellate).Nel 2023, considerando il periodo fino ...

