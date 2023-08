Con leche hanno raggiunto nuovi massimi storici, la stagione delle trimestrali in ...degli operatori vede un ulteriore rafforzamento dell'euro mentre per quanto riguarda il mercato dello...Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principalieuropee , con il sentiment degli investitori che è ancora colpito dall'inatteso downgrade di ... Sui livelli della vigilia lo, che ...... lepiù pesanti sono Parigi, Francoforte e Milano che scendono dello 0,7%, con Londra in calo ... In Europa i tassi sui Btp italiani crescono ora di quattro punti base al 4,22%, con lotra ...

Borse, spread, cambi: ecco le previsioni degli operatori fino al 2024 Il Sole 24 ORE

In un contesto incerto e con la Bce vicina a interrompere la stretta, il sondaggio Assiom Forex-Radiocor indica che i mercati continueranno a navigare sui valori attuali senza ricevere una spinta aggi ...I mercati finanziari del Vecchio continente girano la boa di metà giornata limando le perdite accusate in mattinata: le Borse più pesanti sono Parigi, Francoforte e Milano che scendono dello 0,7%, con ...