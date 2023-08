Borsa | Tokyo chiude in deciso calo per i timori sull’economia Usa

Ancora una giornata negativa per ladi. Il bitcoin si è avvicinato ai 29.000 dollari (poco più di 26.500 euro). L' euro è sceso sotto gli 1,095 dollari. Telecom Italia TIM potrebbe ...Sul versante congiunturale, sale a 54,1 punti l'indice Pmi servizi Caixin a luglio rispetto al 53,9 di giugno Seduta negativa per ladiancora appesantita dai timori degli investitori sulle prospettive dell'economia Usa, dopo il taglio del rating "tripla A" operato da Fitch sul debito sovrano Usa. Prevale la prudenza in ...perde terreno e riporta un - 1,67% alle 08:15, scambiando a 32.160,67 punti. 03 - 08 - 2023 08:15

Borsa: Tokyo apre col segno meno, Cina piatta Il Sole 24 ORE

La Borsa di Tokyo si avvia infatti alla chiusura in perdita dell'1,6%, con Seul negativa di mezzo punto percentuale e Sidney dello 0,6%. In rialzo di mezzo punto invece Hong Kong e Shanghi, con i ...Telecom Italia TIM potrebbe registrare variazioni importanti in avvio di giornata dopo la semestrale. Focus anche su BPER Banca, BancoBPM e Tearis I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali p ...