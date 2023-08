Il Principale indice azionario giapponese si muove in territorio negativo ( - 1,01%), a quota 32.375,85 in apertura. 03 - 08 - 2023 02:27Sottotonoche passa di mano con un ribasso dell'1,18% alle 04:50 e si muove in territorio negativo a 32.322,66 punti. 03 - 08 - 2023 04:50Indice Nikkey - 1,01% a quota 32.375,85 all'apertura pomeridiana. 03 - 08 - 2023 05:38

Borsa: Tokyo apre col segno meno, Cina piatta Il Sole 24 ORE

Le piazze asiatiche hanno aperto in ribasso sulla scia di Wall Street, con gli investitori metabolizzano i dati su un mercato del lavoro statunitense particolarmente caldo che manterrà pressione sulla ...La mina vagante del debito pubblico tormenta i mercati, a cominciare dagli Usa. Oggi si prevede una giornata difficile Il nodo del debito pubblico complica, a sorpresa, la corsa del Toro. No, una volt ...