Borsa | pesa ancora l' onda lunga di Fitch Europa in rosso | a Milano tonfo Bper

(Di giovedì 3 agosto 2023) Bank of England al 14esimo rialzo di fila del costo del denaro. Euro a 1,095 dollari, in rialzo i prezzi del greggio e del gas

Infineon delude il mercato ed Stmicroelectronics ne fa le spese a Milano e Parigi. Le azioni del colosso tedesco di chip crollano a Francoforte dell'11,3% a 34,13 euro, mentre St a Milano e' tra i ...Forte ribasso per Lufthansa alladi Francoforte, dopo i conti del semestre. Il titolo della compagnia aerea e' arrivato a perdere oltre 6 punti, per assestarsi su un ribasso del 5,6% a 8,34 euro per azione, contro il - 1,1% del ...Sui mercatiancora il downgrade di Fitch sugli Stati Uniti e a Milano le vendite colpiscono soprattutto i titoli bancari: Bper cede il 6% dopo i conti, con Banco Bpm in ribasso del 3,7% e Mps in ...

BoE alza i tassi come previsto. Borse in calo, a Milano tonfo Bper Il Sole 24 ORE

Pietro Labriola in conference call con gli analisti all'indomani della semestrale rassicura sui tempi del processo di cessione della NetCo.I mercati finanziari del Vecchio continente girano la boa di metà giornata limando le perdite accusate in mattinata: le Borse più pesanti sono Parigi, Francoforte e Milano che scendono dello 0,7%, con ...