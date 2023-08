Borsa | Milano - 0 | 7% riduce calo con l' Europa | scatta Iveco

I mercati finanziari del Vecchio continente girano la boa di metà giornata limando le perdite accusate in mattinata: le Borse più pesanti sono Parigi, Francoforte eche scendono dello 0,7%, con Londra in calo dello 0,6% dopo le decisioni della banca centrale inglese. Madrid si è portata fino alla parità. Con i future sull'avvio di Wall street incerti, ...Gli indici sono comunque sopra i minimi di giornata:perde lo 0,8%, Parigi lo 0,76%, Francoforte lo 0,75%, Madrid lo 0,13% e Amsterdam lo 0,98%. Intanto, la BoE come atteso ha alzato i tassi ......automatico creato con AI Anchor Laoggi in video La redazione di Radiocor cura ogni giorno - dal lunedì al venerdì - un video con i dati fondamentali della giornata delladi, l'...

I mercati finanziari del Vecchio continente girano la boa di metà giornata limando le perdite accusate in mattinata: le Borse più pesanti sono Parigi, Francoforte e Milano che scendono dello 0,7%, con ...Bper Banca e Banco Bpm dimezzano le perdite (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 ago - Resta l'avversione al rischio sui mercati azionari, con un'altra giornata di vendite in Europa e, secondo ...