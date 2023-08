Borsa | l' Europa resta pesante dopo Fitch | Milano - 1 | 5%

Ini tassi sui Btp italiani sempre a dieci anni crescono di sei punti base al 4,23%, con lo spread Italia - Germania a quota 168. In questo contesto in Piazza Affari Bper e Banco Bpm cedono ...L'attivita' del settore dei servizi insegna il passo. L'indice Hcob pmi del terziario dell'eurozona rallenta infatti in luglio a 50,9 da 52 registrato in giugno, livello minimo da sei mesi, si tratta, secondo gli estensori del ...... pulita e in grandi quantita' dai luoghi dove la produzione e' piu' conveniente ai grandi mercati di consumo, e in particolare dal Nord Africa all'. Accogliamo con favore l'opportunita' di ...

Believe ha registrato alla conclusione del secondo trimestre del 2023 una crescita dei ricavi pari al 17,9% su base annua, per un totale di 415,4 milioni di euro: la divisione della società quotata su ...La Borsa di Milano conferma la debolezza dell'avvio con il Ftse Mib che cede lo 0,97% a 29.074 punti. In calo i bancari con l'eccezione di Unicredit (+0,66%) che ha annunciato il cambio di modello di ...