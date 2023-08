Borsa | Europa ancora in calo con occhi su trimestrali A Milano tonfo Bper e Tenaris

(Di giovedì 3 agosto 2023) Attesa per le decisioni della BoE, verso 14esimo rialzo di fila dei tassi. Dollaro si rafforza, petrolio in leggero. Spread risale verso 170 punti

Mercati azionari del Vecchio continente tutti in calo in avvio di seduta: ladi Londra segna un ribasso dello 0,7%, con Parigi negativa dello 0,5% e Francoforte dello 0,8%. Tokyo in calo con rinnovati timori sull'economia Usa Seduta negativa per la... "Queste acquisizioni segnano un momento di svolta per il progetto di Drivalia in. Con il lancio delle nuove societa' in Irlanda, Norvegia, Finlandia e Repubblica Ceca, ci avviciniamo sempre ...

Borsa: l'Europa parte debole, Londra -0,7% - Italia-Mondo Alto Adige

In coda Bper Banca (-5%) e Tenaris (-4%), giu' Tim e St (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 ago - Un'altra apertura in rosso per l'Europa, dopo la giornata di vendite della vigilia, con l'avve ...Borsa Italiana previsioni azioni dei titoli Nexi, Telecom Italia (Tim) e di Bper banca. Le trimestrali sono positive ma non tutti questi titoli convincono.