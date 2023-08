Borsa di studio per migliore tesi di laurea sul lavoro | come richiederla e a chi spetta

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 3 agosto 2023) Il Ministero dele delle Politiche Sociali, in collaborazione con l’Ufficio OIL per l’Italia e San Marino, indice, per l’annualità 2023, il concorso per l’assegnazione di unadiper ladinelle materie attinenti alle finalità dell’Organizzazione Internazionale del(OIL). L’iniziativa si propone di accrescere nei percorsi diuniversitari la conoscenza e la consapevolezza del ruolo e dell’azione dell’OIL sui temi del. Vediamo quindi chi puòdiannuale per premiare laIn occasione del centenario dell’Organizzazione Internazionale ...