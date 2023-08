Bonus rammendo | la Francia si schiera contro gli sprechi

(Di giovedì 3 agosto 2023) La moda è una dei maggiori responsabili dell’inquinamento e dei rifiuti. Secondo le Nazioni Uniti, l’industria della moda sarebbe responsabile dell’8-10% delle emissioni globali. Il suo impatto ambientale - specialmente se si include il fast fashion - è molto significativo. Dall’inquinamento delle acque, all’uso di sostanza chimiche come coloranti e candeggina. Dalle emissioni di carbonio dovute al trasporto e alla produzione fino alla quantità significativa di rifiuti e discariche occupate da indumenti scartati. Per questo motivo, da ottobre, laintrodurrà un- il «» - così da incentivare i cittadini a compiere scelte più oculate, riparando i propri vestiti o le proprie scarpe invece che buttarli e comprarne di nuovi. Il ministro all’Ecologia, Bérangère Couillard, ha dichiarato come i ...

Da ottobre, i cittadini potranno usufruire di uno sconto dagli 8 ai 25 euro se decideranno di riparare i loro vestiti vecchi, invece che buttarli via