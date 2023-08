Bonus 630 euro al mese con Isee inferiore a 20mila euro | ecco a chi spetta

Leggi su blowingpost

(Di giovedì 3 agosto 2023) Entro il 29 agosto è possibile richiedere il630alcona 20.000quale sarà la platea destinataria. Attualmente sono previste diverse agevolazioni attive in Italia erogate a livello statale ed a livello regionale. Ci sono determinatiche stanno per scadere in Italia, per questo è importante conoscere quali sono i requisiti e come presentare la domanda per accedere all’agevolazione. Con la fiammata inflazionistica molte famiglie non riescono ad arrivare alla fine del, in particolare quelle che hanno figli a carico fanno fatica. Per questo motivo, alcune amministrazioni comunali hanno deciso affiancare le misure di supporto statale ai contributi ...