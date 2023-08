(Di giovedì 3 agosto 2023) Bank of England al 14esimo rialzo di fila del costo del denaro. Dollaro si rafforza, petrolio in leggero. Spread risale verso 170 punti

BoE alza i tassi come previsto. Borse in calo, a Milano tonfo Bper Il Sole 24 ORE

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 03 ago - La Bank of England ha aumentato i tassi di riferimento (bank rate) di un quarto di punto portandolo al 5,25%. La decisione del Comitato di politica mone ...La Bank of England (BoE) ha alzato i tassi britannici dal 5% al 5,25%, con un aumento di un quarto di punto in funzione anti-inflazione. Si tratta del quattordicesimo incremento consecutivo deciso dal ...