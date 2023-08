BMW punta tutto sull’idrogeno

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 3 agosto 2023) per la sua transizione alle emissioni zero. Al contrario di quello che accade nelle altre case automobilistiche, più spinte verso le auto full electric a batteria (BEV). BMW sta innovando senza seguire la massa. La sua scommessa non è tanto sulle auto a batteria, quanto sui motori a celle a combustione di idrogeno. Questa tecnologia prevede un motore elettrico che viene alimentato/ricaricato dalla combustione dell’idrogeno, che viene a sua volta stipato in bombole. Purtroppo, esistono diverse problematiche legate a questa tecnologia. Non ultima la mancanza di una infrastruttura per la ricarica e la sostituzione delle bombole di idrogeno, oltre a una differente necessità di produzione del vano motore. Le caratteristiche e la produzione Le vetture con questa tecnologia hanno due serbatoi, che possono essere riempiti in meno di cinque minuti con l’idrogeno. Queste auto sono state ...