BMW - La Vision Neue Klasse è quasi pronta

(Di giovedì 3 agosto 2023) Sabato 2 settembre, due giorni prima dell'apertura del Salone di Monaco, BMW presenterà la, la concept che terrà a battesimo la piattaforma (nativa elettrica) per le bavaresi di nuova generazione. Un nome di ritorno, circa 60 anni dopo la nascita dell'omonima famiglia di vetture che, dal 1962 al 1973, ha dato vita ad auto come la 1500, la 1800 e la 2000. Si parte da una Suv e dall'erede della Serie 3. Il prototipo dovrebbe offrirci un assaggio del primo modello di serie, atteso per la seconda metà del 2025, costruito su questo nuovo pianale. La Casa, in questo senso, era già parzialmente uscita allo scoperto, annunciando che a inaugurare quest'architettura saranno una Suv e una berlina: quest'ultima posizionata nella fascia di mercato attualmente presidiata dalla BMW Serie 3. Nei 24 mesi successivi al lancio, almeno ...