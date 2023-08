Blue Beetle | il regista ha voluto creare un Cronenberg per ragazzi

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 3 agosto 2023) Ildi, Angel Manuel Soto, ha raccontato che tra le sue fonti di ispirazione c'è anche il cinema di David. Il film, il nuovo progetto tratto dai fumetti della DC in arrivo nelle sale, ha delle fonti di ispirazione legate ai classici del cinema e ilAngel Manuel Soto ha raccontato che il suo obiettivo era realizzare una storia in stile David. In un'intervista rilasciata a Variety, il filmmaker ha infatti spiegato come abbia lavorato sul racconto con al centro il giovane Jaime Reyes, che si ritrova improvvisamente alle prese con una trasformazione inaspettata. Le citazioni presenti nel film Angel Manuel Soto, secondo quanto anticipato dalla testata americana, in...