Blanca Arellano | uccisa per i suoi organi dall’uomo conosciuto online per cui era andata in Perù

(Di giovedì 3 agosto 2023) Era volata indal suo paese natale, il Messico, per incontrare l’uomo con cui aveva una relazione, di 51 anni, avevaJuan Pablo Jesus Villafuerte, di 37 anni, su una piattaforma di gaming. Dopo qualche mese, la donna aveva deciso di raggiungere il fidanzato nel suo Paese, prendendo quindi un aereo che da Città del Messico l’avrebbe portata a Lima. Dopo una settimana apparentemente tranquilla, però, la famiglia diaveva perso le sue tracce. Era il 12 novembre del 2022. La nipote della donna, Karla, molto legata alla zia, si era rivolta Twitter chiedendo supporto. In seguito, era riuscita a contattare anche Villafuerte per chiedere spiegazioni, ma lui si era così giustificato: “Ha deciso di andarsene perché non ...

Donna uccisa e smembrata per i suoi organi dall'uomo conosciuto online Ha percorso oltre 4mila chilometri per incontrare quell'uomo conosciuto online, ma non è più tornata a casa., messicana di 51 anni, è stata uccisa e smembrata, mentre l'uomo con cui si frequentava è stato arrestato 'con l'accusa di traffico di organi umani' e sarà presto processato. La donna ...Una storia iniziata online Una storia terribile.è partita da Città del Messico ed è atterrata a Lima, in Perù, dove aveva appuntamento con un uomo chiamato Juan Pablo Jesus Villafuerte Pinto, di 37 anni, studente di medicina umana e ...Donna uccisa e smembrata per i suoi organi dall'uomo conosciuto online Ha percorso oltre 4mila chilometri per incontrare quell'uomo conosciuto online, ma non è più tornata a casa., messicana di 51 anni, è stata uccisa e smembrata, mentre l'uomo con cui si frequentava è stato arrestato 'con l'accusa di traffico di organi umani' e sarà presto processato. La donna ...

Chi è Blanca Arellano, la 51enne messicana uccisa e fatta a pezzi ... Tag24

E' stata uccisa dopo aver volato per 3.000 miglia per incontrare un uomo che aveva conosciuto online. Una morte terribile per Blanca Arellano, messicana di 51 anni, che era partita ...Una donna messicana di 51 anni, Blanca Arellano, è stata uccisa, smembrata e le sono stati prelevati gli organi. La polizia ha individuato e arrestato l'uomo con l'accusa di omicidio, tratta di esseri ...