Birmingham | Tom Brady entra in società | c’è l’annuncio

(Di giovedì 3 agosto 2023) Tom, star della NFL,anche nel mondo del calcio adesso: arriva anchedelTomnel mondo del calcio, come confermato da un comunicato del. IL COMUNICATO – Il sette volte campione del Super Bowl e imprenditore, @Tom, ha stretto una partnership con Knighthead Capital Management per diventare un proprietario di minoranza diCity Ltd.diventerà presidente del nuovo comitato consultivo.

L'obiettivo per cuisi è impegnato è rendere illeader nella nutrizione, salute, benessere e recupero nel mondo del calcio'. Come evidenziato dal club, Brady aveva già fatto il suo ...Brady si lancia in una nuova esperienza nel mondo calcistico. La leggenda della NFL dei New ... sette volte campione di SuperBowl, è diventato co - proprietrario delCity Football Club , ...Dai campi di football a quelli di calcio.Brady è diventato infatti co - proprietario delCity Football Club, il club calcistico inglese con sede nell'omonima città, ed i cui calciatori e tifosi sono conosciuti con il ...

Dall'Nfl al calcio: Tom Brady investe nel Birmingham e diventa socio ... Forbes Italia

(ANSA) - NEW YORK, 03 AGO - Dai campi di football a quelli di calcio. Tom Brady è diventato infatti co-proprietario del Birmingham City Football Club, il club calcistico inglese con ...Steve Nash, oltre ad essere stato uno dei più grandi playmaker dell’NBA, ha anche una passione sfrenata per il calcio. Tifa Tottenham ed è comproprietario dei Vancouver Whitecaps FC (MLS) dal 2009 e, ...