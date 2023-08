Bimbo morto a Sharm | i consulenti del pm | “Per Andrea cure inadeguate | aveva una gastroenterite”

(Di giovedì 3 agosto 2023) Sarebbeper unadi origine ignotaMirabile, ilpalermitano di 6 anni deceduto un anno fa ael Sheikh mentre era in vacanza con i genitori in un resort di lusso. La patologia non sarebbe stata affrontata con tempestività e in modo efficace dal medico dell’ambulatorio che, dopo i primi sintomi, visitò la vittima limitandosi poi a prescrivere farmaci contro le intossicazioni alimentari. Solo un giorno dopo essere stato visitato, quando ormai le sue condizioni, erano compromesse,venne ricoverato. Lo stato di disidratazione, dovuto alla forte dissenteria che l’colpito era, però, ormai troppo grave. Sono le conclusioni della consulenza medico-legale disposta dalla Procura di Palermo che indaga sulla vicenda e che in gran ...

