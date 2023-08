Bimbo morto a Sharm el-Sheikh | i periti | «Cure inadeguate | a ucciderlo una gastroenterite»

Leggi su open.online

(Di giovedì 3 agosto 2023) A distanza di 13 mesi – era il 2 luglio 2022 – dalla morte di Andrea Mirabile, il bambino di 6 annidurante una vacanza con i genitori ael, i consulenti medico-legali incaricati dalla Procura di Palermo individuano in una, e intardive e, le cause del decesso del piccolo. Le conclusioni coincidono in gran parte con quelle dei medici di, i primi incaricati dall’autorità giudiziaria locale di effettuare l’autopsia sul corpo del. Secondo i, il bambino èper unadi origine ignota. La famiglia iniziò a stare male pochi giorni dopo l’arrivo in Egitto. La madre, incinta di 4 mesi, ebbe solo sintomi lievi, mentre il ...