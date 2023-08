Il presidente americano Joeha chiesto l'immediato rilascio del deposto presidente del Niger Mohamed Bazoum. Lo rende noto la Casa Bianca in un comunicato.... vinte da. Per il 2024, anno del voto, Trump ha poi già in calendario i processi per il ... Il gruppo - che'educazione e responsabilizzazione dei genitori per difendere i propri diritti ...Siil reintegro del presidente Mohamed Bazoum . Burkina Faso e Mali, nel frattempo, si sono ... come testimonia il contenuto del recente bilaterale trae Meloni. L'Unione europea ha poi ...

Biden chiede l'immediato rilascio del presidente del Niger La Prealpina

Il presidente americano Joe Biden ha chiesto l'immediato rilascio del deposto presidente del Niger Mohamed Bazoum. Lo rende noto la Casa Bianca in un comunicato. (ANSA) ...Il presidente americano Joe Biden chiede l'immediato rilascio del suo omologo nigerino Bazoum, arrestato dai militari che hanno attuato il golpe in Niger il ...