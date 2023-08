Biden chiede l' immediato rilascio del Presidente del Niger Bazoum

(Di giovedì 3 agosto 2023) Ilamericano Joel’del del depostodelMohamed, arrestato dai militari che hanno attuato il golpe inil 27 luglio scorso. Lo rende noto la Casa Bianca in un comunicato. L’appello del capo della Casa Bianca arriva nel giorno della festa dell’Indipendenza del Paese africano. Il leader americano ha dichiarato: «Chiedo che ile la sua famiglia vengano immediatamente rilasciati e che venga preservata la democrazia del, duramente conquistata».

