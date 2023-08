Beirut | come hanno ucciso l’ultimo scalo del Levante L’opinione di Cristiano

(Di giovedì 3 agosto 2023) Il 4 agosto 2020: un cratere profondo 43 metri, un’onda d’urto della potenza di un terremoto superiore al terzo grado della scala Richter, un boato che si è sentito fino a Cipro, la polverizzazione del porto commerciale e l’inagibilità di tutti gli edifici dei quartieri adiacenti. Il crimine contro l’umanità di urbicidio si è consumato ai danni diil 4 agosto di tre anni fa. Non si conoscono altri eventi simili nella storia di altri Paesi del mondo e le evidenze che l’urbicidio disia stato autoprodotto stanno tutte nel fatto che il governo libanese da tre anni a questa parte ha ostacolato in tutti i modi il magistrato inquirente, che i parenti delle vittime sono stati minacciati senza che ciò abbia avuto conseguenze, che le manifestazioni di solidarietà sono state represse e l’inchiesta dopo essere stata ostacolata è ormai paralizzata. ...

Beirut, come hanno ucciso l’ultimo scalo del Levante. L'opinione di ... Formiche.net

Il libanese Ayoub Jouni, morto per un ictus dopo una lunga sofferenza a causa delle gravi ferite riportate nell'esplosione del porto di Beirut tre anni fa, è l'ultima, in ordine di tempo, delle 246 ...I libanesi ricordano il terzo anniversario della tragedia che il 4 agosto 2020 ha sconvolto (e ferito) una parte consistente della capitale. L’inchiesta al palo a causa delle resistenze interne ...