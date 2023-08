Beach volley | Europei Vienna 2023 | seconda sconfitta per Lupo Rossi Vincono Trousil Schweiner

(Di giovedì 3 agosto 2023) Danieleed Enrico, dopo lanel derby tutto italiano contro Cottafava e Nicolai, cedono in due set anche ai cechi Tadease Davidmediante il punteggio di 2-0 (21-18, 21-11), nel match valevole per glidiin corso di svolgimento a. Un ko estremamente pesante per la coppia azzurra, che ora è ad un passo dall’eliminazione e per sperare nel passaggio del turno dovrà assolutamente vincere l’ultima sfida del girone. Buon avvio di partita da parte dei due italiani, che accumulano un piccolo vantaggio di tre punti, ma gli atleti cechi, piano piano, riescono a ribaltare la situazione passando avanti e ottenendo tre set-point. Alla...

Europei di beach volley. Partenza a razzo per Menegatti e Gottardi: vinto il duello contro Spagna, Repubblica ilgazzettino.it

ROVIGO - Sono andate dritte agli ottavi di finale Marta Menegatti e Valentina Gottardi alla 31ª edizione dei Campionati europei di beach volley, iniziati ieri e in programma fino al 6 ...