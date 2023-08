Beach volley | Europei Vienna 2023 | Bianchin e Scampoli superano in rimonta Sinisalo e Parkkinen

(Di giovedì 3 agosto 2023) Margheritae Claudiainin tre set le finlandesi Saraed Anniinamediante il punteggio di 2-1 (19-21, 21-12, 15-13) nel match valevole per i sedicesimi di finale deglidiin corso di svolgimento a. La squadra azzurra, dunque, stacca il pass per il prossimo turno della rassegna continentale. PROGRAMMA COMPLETO: DATE, ORARI E TV CALENDARIO COPPIE ITALIANE: DATE E ORARI IL REGOLAMENTO: ECCO COME FUNZIONANO I GIRONI: RISULTATI E CLASSIFICHE...

Tutto pronto per Ranghieri/Carambula - Brouwer/Meeuwsen , partita valevole per la Pool E degli Europei di Vienna 2023 di. Alex Ranghieri e Adrian Carambula, dopo aver vinto al tie - break il derby azzurro contro Davide Benzi e Carlo Bonifazi, tornano sulla sabbia per andare a caccia del primo posto nel ...Tutto pronto per Benzi/Bonifazi - Sepka/Semerad , partita valevole per la Pool E degli Europei di Vienna 2023 di. Davide Benzi e Carlo Bonifazi, dopo aver perso al tie - break il derby azzurro contro Alex Ranghieri e Adrian Carambula, tornano sulla sabbia per proseguire l'avventura continentale. ...Alex Ranghieri e Adrian Carambula partono col piede giusto nella Pool E degli Europei didi Vienna 2023 . Nel secondo derby azzurro di giornata, battuti Davide Benzi e Carlo Bonifazi con il punteggio di 21 - 14, 17 - 21, 15 - 11. Il primo set si decide di fatto sul 13 - 12, ...

ROVIGO - Sono andate dritte agli ottavi di finale Marta Menegatti e Valentina Gottardi alla 31ª edizione dei Campionati europei di beach volley, iniziati ieri e in programma fino al 6 ...A Usmate l’assestamento di bilancio garantisce fondi da investire soprattutto nelle manutenzioni. Le risorse copriranno anche la costruzione di un campo da beach volley al centro sportivo.