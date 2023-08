Beach volley | Europei 2023 Menegatti Gottardi volano ai quarti! Nicolai Cottafava agli ottavi | stop per Ranghieri Carambula

(Di giovedì 3 agosto 2023) Una coppia ai quarti, duee una ai sedicesimi: questo il bilancio dell’Italia delnella seconda giornata di gare dell’Europeo di Vienna, dove domani si giocheranno solo partite ad eliminazione diretta con quattro coppie azzurre ancora il gioco. In campo maschile una sola coppia italiana è giàdi finale,che hanno faticato non poco ad avere ragione della coppia spagnola Huerta/Huerta, battuta in tre set nella finale del girone. Gli azzurri hanno faticato non poco nel primo parziale, giocato punto a punto, e perso 19-21. Nel secondo set dominio del binomio italiano che si è imposto con il punteggio di 21-13. Nel tie break buona partenza degli azzurri che si si sono portati sull’8-5, poi sono stati ...

... 21 - 13) nel match valevole per la seconda sfida della fase a gironi degli Europei 2023 diin corso di svolgimento a Vienna . Una sconfitta che può ritenersi parzialmente indolore ...Il mese si chiuderà con l'appuntamento di365'. Sfide all'ultima schiacciata, nel week end del 27 e 28, nel campo allestito proprio di fronte al Lusebar per decretare la squadra ...

Mattinata piena di azzurro agli Europei di beach volley in programma sulle rive del Danubio a Vienna. Sono entrati in scena gli uomini con il doppio derby azzurro, che ha visto il successo delle due c ...