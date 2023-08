Baronissi | il testamento di Marcello Torre affisso in Comune

Leggi su zon

(Di giovedì 3 agosto 2023) Il sindaco diGianfranco Valiante ha incontrato ieri pomeriggio Annamaria, figlia del sindaco di Pagani ucciso dalla camorra. Con lei don Tonino Palmese, presidente della Fondazione Polis. Si è svolta una breve cerimonia in ricordo di. Il sindaco Valiante ha ricevuto enel suo ufficio la lettera –in formato pergamena.la scrisse pochi mesi prima del suo assassinio alla famiglia. In essa, dichiarava di temere per la sua vita e di voler tornare nella “lotta politica soltanto per un nuovo progetto di vita a Pagani…di sognare una Pagani civile e libera”. Era il 30 maggio 1980. L’11 dicembre fu ucciso su ordine di Raffaele Cutolo, per il costante impegno nel nome della giustizia e della ...