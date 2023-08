Barcellona | Dembele vola a Parigi | è a un passo dal PSG

Ore 9:55 Cancelo vicino al trasferimento alIl terzino ha già dato disponibilità a trasferirsi alla corte di Xavi. Ora comincerà la trattativa col City e ilutilizzerà parte ...As ha rivelato il colloquio che il francese ha avuto con Xavi. A un compagno avrebbe detto: "aspettano solo di farmi fuori" 2022 archivio Image Sport / Calcio // Ousmane' / foto Imago/Image Sport ONLY ITALY As riporta i motivi che hanno portato Dembelé a lasciare il Barça per il Psg, nonostante la delusione di Xavi. Secondo quanto raccolto ...... metodi e programmi e intelligenza artificiale'(Spagna) 12/10/2022 - Champions League /- Inter / foto Image Sport nella foto: esultanza gol Ousmane' ONLY ITALY 'La ...

Dalla Spagna - Sanchez, non solo Inter: idea del Barcellona, in caso di addio di Dembele Fcinternews.it

Il calciomercato cambia direzione di continuo: Iván Fresneda fino a poche ore fa sembrava destinato a vestire la maglia del Barcellona, ma gli ultimi sviluppi non rendono così certo questo trasferimen ...Ore bollenti in casa PSG, molto vicino alla fumata bianca per Gonçalo Ramos. Insieme a Ousmane Dembélé (Barcellona), i parigini hanno deciso di puntare sul classe 2001 del Benfica per il nuovo attacco ...