Barcellona | Dembelè | “Rimarrei se ci fosse un ambiente sano”

(Di giovedì 3 agosto 2023) Ousmane, durante il colloquio avuto con Xavi ha affermato la sua volontà di lasciare ilper il Psg, dichiarando – secondo ‘As’: “Io vorrei rimanere qui e vincere dei trofei, ma solo in un“. L’attaccante francese non ha avuto un buon rapporto con i compagni, che descrive con queste parole: “C’è gente che mi getta sempre merda addosso”, “aspettano che mi taglino la testa”, “nessuno deve ridere di me“.ha infine ringraziato Xavi per la fiducia che ha avuto in lui, anche nei momenti difficili. SportFace.

Ousmane Dembelé, attaccante di proprietà del, è a un passo dal trasferimento al PSG e sarebbe già in volo per Parigi L'attaccante di proprietà del, Ousmane Dembelé, è vicinissimo a vestire la maglia del PSG. Il francese, secondo quanto riportato dal quotidiano Sport, sarebbe già in volo verso Parigi. Il giocatore attende di ...Per quanto riguarda invece il mercato in entrata, i soldi della cessione dial Psg potrebbero essere investiti in un vecchio pallino del, Joao Cancelo, rientrato al City dopo il ...Ultime ore da giocatore del, quindi, per Dembélé, col club catalano che incasserà i 50 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria. Ormai è questione di ore, o al massimo domani, ...