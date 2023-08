FOTOGALLERY Ansa/Ipa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Willy Monteiro Duarte, le tappe del caso dall'omicidio al processo Il 6 settembre 2020 il 21enne fua calci e pugni in piazza ...Con quelle armi hanno, decapitato e mutilato il giovane, tagliandogli le mani e spezzandogli ... Proprio per questo aveva fatto un colloquio con un titolare di un negozio daa Pegli, che ...Però ce l'aveva fatta: lavorava in una bottega dia Sestri Levante, condotta da due ... E in quale modo orribile lo hannoe straziato. Sembrerebbe quasi un avvertimento agli altri ...

Barbiere ucciso a Genova, il gip: "Dopo il delitto i killer sono usciti a divertirsi" Sky Tg24

Qualche giorno dopo il ritrovamento del cadavere del 19enne Mahmoud Abdalla, il fratello di “Bob”, uno dei due arrestati, avrebbe chiamato il ...Emergono nuovi particolari sulla morte del 19enne, che possono indicare il movente dell'omicidio commesso dai due titolari della barberia dove il giovane lavorava in nero. Intanto si cerca ancora la s ...