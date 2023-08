Barbie | tutti i film che hanno ispirato Greta Gerwig per il live action | la lista

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 3 agosto 2023)ha svelatoche l’ispirata per la realizzazione di, di recente approdato nelle sale italiane. Ildella famosa bambola Mattel, con Margot Robbie e Ryan Gosling, attinge da classici sia hollywoodiani che europei di diverso genere. Ecco, dunque,i titoli. Lo scorso giovedì 20 luglio,ha fatto il suo debutto nelle sale cinematografiche italiane. In appena tre giorni, ilsulla celebre bambola Mattel ha superato la cifra monstre di 5 milioni di euro incassati su suolo nostrano, divenendo il miglior debutto per una regista donna. Insomma, dopo Ladybird e Piccole donne,ci ...