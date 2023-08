Barbie | la scena post credits eliminata dal film

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 3 agosto 2023) Unadiè statadal: lo ha rivelato il montatore Nick Houy, in una nuova conversazione su Art of the Cut. Ha mostrato su una lavagnetta di sughero tutte le sequenze tagliate in sala di montaggio e che non sono state incluse nel, tra cui un’ipoteticadenominata “Midge in travaglio“. Sotto l’esilarante battuta sul ginecologo e i successivi titoli di coda, è visibile un cartoncino per unaintitolata “Midge in travaglio”, in riferimento ovviamente allaincinta dismessa dalla Mattel, che era apparsa brevemente nel. Midge non era però l’unico personaggio che tornava nella, poiché l’immagine del ...