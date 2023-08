Bank of England alza ancora i tassi | al 5 | 25%

Laof(BoE) ha alzato i tassi britannici dal 5% al 5,25%, con un aumento di un quarto di punto in funzione anti - inflazione. Si tratta del quattordicesimo incremento consecutivo deciso dal ...Il Monetary Policy Committee (MPC) dellaofha votato a maggioranza di 6 - 3 per aumentare il tasso di interesse chiave di 25 punti base al 5,25% , centrando le attese del mercato. Il resoconto dei vori ha mostrato un MPC diviso:...Tasso interesse diof: la decisione di luglio è stata pubblicata. Il tasso è passato dal precedente 5,00% all'attuale 5,25% come da attese. In collaborazione con edutrading Il trading per vincere La ...

Borse 3 agosto | Europa ancora in flessione, la Bank of England alza i tassi a 5,25% Corriere della Sera

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 03 ago - La Bank of England ha aumentato i tassi di riferimento (bank rate) di un quarto di punto portandolo al 5,25%. La decisione del Comitato di politica monetaria ha segnato il quattordicesimo incremento consecutivo in funzione anti-inflazione.