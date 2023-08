Bando BI-REX | 9 3 milioni per le aziende impegnate nell’innovazione tecnologica dell’Industria 4 0

Leggi su fmag

(Di giovedì 3 agosto 2023) Il Competence Center, uno dei soggetti attuatori del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ha annunciato nelle scorse settimane l’avvio del nuovoper il finanziamento di progetti di innovazioneBI-REX. Si tratta di un’opportunità ghiotta per leitaliane che desiderano investire nell’Industria 4.0 e sviluppare progetti di ricerca industriale o sviluppo sperimentale in otto diverse aree tematiche. Il, che mette a disposizione un finanziamento totale di 9.3di euro, si inserisce nel contesto del Piano Next Generation EU e fa parte della Missione 4 Componente 2 Investimento 2.3 del PNRR. Dopo i notevoli successi dei primi tre bandi nel triennio 2019-2022, che hanno portato allo sviluppo di 35 progetti vincitori e coinvolto 88e ...