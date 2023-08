(Di giovedì 3 agosto 2023) Andrea Mirabile, il bimbo palermitano di 6 anni deceduto un anno fa aelmentre era in vacanza con i genitori in un resort di lusso, sarebbeper una gastroenterite di origine ignota. Sono le conclusioni della consulenza medico-legale disposta dalladiche indaga sulla vicenda e che in gran parte coincidono con quanto accertato dai medici diincaricati dall'autorità giudiziaria locale di effettuare la prima autopsia. La patologia, quindi, non sarebbe stata affrontata con tempestività e in modo efficace dal medico dell'ambulatorio che, dopo i primi sintomi, visitò la vittima limitandosi poi a prescrivere farmaci contro le intossicazioni alimentari. Solo un giorno dopo essere stato visitato, quando ormai le sue condizioni, erano compromesse, Andrea ...

Il medico dell'ambulatorio Dai risultati della consulenza, è emerso che la patologia non sarebbe stata affrontata con

Leggi su Sky TG24 l'articolo Bambino morto a Sharm el Sheikh, indagini Procura Palermo: 'Cure inadeguate e in ritardo' ...Sarebbe morto per una gastroenterite di origine ignota Andrea Mirabile, il bimbo palermitano di 6 anni deceduto un anno fa a Sharm el Sheikh mentre era in vacanza con i genitori in un resort ...