Bambina scambia l' hashish del padre per cioccolato | ricoverata | l' uomo è stato denunciato

I carabinieri hanno accertato, anche per le ammissioni del padre, che questi aveva lasciato incautamente l'hashish in un barattolo normalmente destinato a contenere cioccolato, e lal'aveva ...

Scambia hashish per cioccolato, bimba si sente male Agenzia ANSA

Mondragone, bambina di 10 anni mangia l'hashish del padre. I militari sono intervenuti dopo che l'uomo ha chiamato l'ambulanza in seguito al malore della figlia, che aveva iniziato a vomitare e ad acc ...