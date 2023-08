Balogun-Inter si complica | un infortunio cambia i piani dell’Arsenal

(Di giovedì 3 agosto 2023) Siulteriormente per l’la pista che porta a Folarin. L’attaccante Gabriel Jesus ha infatti deciso di operarsi per risolvere un problema al ginocchio e resterà fuori diverse settimane. Il che porta i Gunners a tenersi stretti il giovane attaccante statunitense. PISTATA – Gabriel Jesus decide di operarsi al ginocchio eindirettamente idi mercato dell’. Con un attaccante indisponibile per diverse settimane, infatti, Mikel Arteta deciderà con ogni probabilità di non lasciar partire Folarin. Una situazione che, ma anche dei nerazzurri.-News - Ultime notizie e ...

...per qualche settimana di Gabriel Jesus potrebbe costringere quindi l'Arsenal a bloccare la partenza programmata disul mercato, interrompendo una volta per tutte la trattativa con l'che ...Lo stop per lui mette in stand by anche la cessione di, obiettivo dell'che ora, qualora dovesse trattarsi di un infortunio serio, potrebbe restare in Inghilterra.... Gianluca Scamacca sarà un giocatore dell'. Per questioni economiche, i costi disarebbero decisamente superiori, e tecniche, con Inzaghi che ha chiesto una prima punta 'fisica' che già ...

Calciomercato Inter, nuovo rilancio Scamacca L'Inter punta a rinforzare il proprio attacco. Dopo la chiusura delle trattative per il terzo ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku, i nerazzurri avrebber ...L'infortunio di Gabriel Jesus stravolge il piani del club nerazzurro sul mercato: l'Inter si allontana da Balògun ...