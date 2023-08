AXA presenta ottimi risultati semestrali e accelera lo sviluppo della propria strategia Salute in Europa con l’acquisizione di Laya

(Di giovedì 3 agosto 2023) – Sono statiti oggi idel gruppo AXA che registra ottime performance con un utile che – al netto di voci straordinarie – si attesta a 4,1 miliardi, in aumento del 5%, ed è in linea con il target fissato per fine 2023 di 7,5 miliardi di euro. Premi lordi contabilizzati in crescita del 2% a 55,7 miliardi con la spinta del “Property&Casuality” (+6%) che è stata compensata dal calo del “Life&Health” e dell’asset management. – Sempre oggi è stato annunciato un importante accordo perdiHealthcare, acquisita per 650 milioni di euro.genera circa 800 milioni di euro di premi annui e conta circa 700mila assicurati – Patrick Cohen, CEO di AXA Europe and Health: “Siamo molto lieti di unire le forze con...

... l'Italia è un mercato strategico per- ha affermato il manager - È un mercato in cui abbiamo una forte presenza. Quindi continueremo ovviamente a essere vigili su ciò che sisul mercato"...... con il quale ricevere fino a 300 euro in bolletta, e l'assicurazione assistenza casa di, inclusa per 12 mesi. Italiaonlineprodotti e servizi che possono essere acquistati online su ...... al un bonus pari a 85 euro alla Polizza assicurativa Bolletta dolce&protetta di. La ... Italiaonlineprodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e - ...

AXA presenta ottimi risultati semestrali e accelera lo sviluppo della ... Adnkronos

(Teleborsa) - "Siamo molto soddisfatti dei risultati nel P&C" in Italia, dove "cresciamo sia nel settore retail che in quello delle Commercial Lines: è stata una crescita costante negli anni. Stiamo m ...La transazione ottimizza il Life & Retirement Portfolio di Corebridge Corebridge Financial, Inc. (NYSE: CRBG) ha oggi annunciato di aver raggiunto un accordo finale per la vendita della sua sussidiari ...