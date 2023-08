Avviso per i Media | l' Open Storage Summit di Supermicro inizia il 15 agosto 2023

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 agosto 2023) Presentazione di un Forum aperto di leader del settore sul futuro dellodefinito per Software ad alte prestazioni per carichi di lavoro AI, HPC e ad alta intensità di dati SAN JOSE, California, 3/PRNewswire/Il 15avvierà il suo quarto attesissimoannuale sull'. Questo evento virtuale si estende per tre settimane e raccoglie le menti più brillanti del settore dello, tra cui produttori di unità, produttori di componenti di calcolo, sviluppatori di software e architetti di sistemi visionari di. Ildi quest'annocon un'entusiasmante tavola rotonda, seguita da cinque sessioni di focus che ...