Avevano le valigie piene di euro Così i nordafricani rubavano il reddito grillino

(Di giovedì 3 agosto 2023) I militari sono riusciti ad accertare un danno per le casse dello Stato pari a 456milacomplessivi

... i soldi venivano accuratamente occultati dai viaggiatori all'interno di, zaini o sulla ... i responsabiliutilizzato falsi documenti e fornito mendaci dichiarazioni, come ad esempio ...È stato manomesso il finestrino posteriore e attraverso quello hanno aperto il cofano." Le due all'interno delleriposto tutti i loro averi e dispositivi importanti per la loro ...Diceva una sera a cena Clay Regazzoni che in Sudafricarimorchiato, parole testuali, due ... sia tornata di corsa al proprio paese di origine con un occhio nero, segni sul volto e le...

Avevano le valigie piene di euro. Così i nordafricani rubavano il ... ilGiornale.it

Gli uomini del comando provinciale della Guardia di finanza di Milano hanno intercettato e identificato un gruppo di furbetti del reddito di cittadinanza: stando a quanto riferito dai militari si ...Giravano con molto denaro o affittavano appartamenti i 39 indagati, cittadini di origine nordafricana, beneficiari del reddito di a cui la Guardia di finanza di Milano ha sequestrato denaro in contant ...