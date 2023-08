Avellino Summer Festival | stasera alla Clubhouse presenti “I Malamente” e “Berlino84”

'L'Festival continua a sorprendere e a entusiasmare, consolidando la città dicome tappa imprescindibile per la musica live nel panorama nazionale. Ieri sera, 2 Agosto, la ...Gli Sconti delBlack Friday vi aspettano anche presso gli Store TrenDevice a Milano, Roma, Bologna Torino ed. A grande richiesta vi segnaliamo che l'offerta relativa alla cover per ...L'Fest è il frutto di un intenso anno di lavoro, in cui abbiamo pensato e realizzato un grande cartellone, che vuole soddisfare grandi e piccini, attirando al contempo pubblico e ...

Avellino Summer Festival, alla Smile Arena fila tutto liscio con Geolier Irpinia24

L'Avellino Summer Festival continua a sorprendere e a entusiasmare, consolidando la città di Avellino come tappa importante per la musica live. Ieri sera, 2 Agosto, la Smile Arena ha risuonato al ritm ...Avellino - L’Avellino Summer Festival continua a sorprendere e a entusiasmare, consolidando la città di Avellino come tappa imprescindibile per la musica live nel panorama nazionale. Ieri sera, 2 Agos ...