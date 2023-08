Avellino Summer Festival Dopo Geolier | domani a San Tommaso è il turno di Rhove

(Di giovedì 3 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoArchiviati i festeggiamenti per la grandissima riuscita del concerto di, di scena nella serata di ieri alla Smile Arena (Campo Genova), l’torna subito a lavoro regalando un altro ospite d’eccezione alla città.4 Agosto, nella cornice di San, si terrà, a partire dalle ore 21.00, il concerto di, pseudonimo di Samuel Roveda, rapper italiano classe 2001 originario di Rho. L’artista, il quale si ispira ai rapper francesi, raggiunge la sua consacrazione nel panorama musicale nel Dicembre 2021 con la pubblicazione del brano “Shakerando”, singolo che nella primavera successiva lo ha portato per sette settimane in vetta alla Top Singoli. E’ stato certificato sestuplo platino dalla Federazione ...

'L'Festival continua a sorprendere e a entusiasmare, consolidando la città dicome tappa imprescindibile per la musica live nel panorama nazionale. Ieri sera, 2 Agosto, la ...Gli Sconti delBlack Friday vi aspettano anche presso gli Store TrenDevice a Milano, Roma, Bologna Torino ed. A grande richiesta vi segnaliamo che l'offerta relativa alla cover per ...L'Fest è il frutto di un intenso anno di lavoro, in cui abbiamo pensato e realizzato un grande cartellone, che vuole soddisfare grandi e piccini, attirando al contempo pubblico e ...

Avellino Summer Festival, alla Smile Arena fila tutto liscio con Geolier Irpinia24

L'Avellino Summer Festival continua a sorprendere e a entusiasmare, consolidando la città di Avellino come tappa importante per la musica live. Ieri sera, 2 Agosto, la Smile Arena ha risuonato al ritm ...Avellino - L’Avellino Summer Festival continua a sorprendere e a entusiasmare, consolidando la città di Avellino come tappa imprescindibile per la musica live nel panorama nazionale. Ieri sera, 2 Agos ...