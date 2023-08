(Di giovedì 3 agosto 2023) Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “Siamo convinti chedi procedere al voto degli emendamenti all’differenziata bisognerà costituire la commissione bicamerale degli affari regionali che dia un parere, chiederemo che si esla giunta per il regolamento”. Il senatore del partito democratico Andrealo dice ai giornalisti dopo lo slittamento del voto in Commissione, voluto dalle forze di opposizione “che vogliono avere il tempo per approfondire i dati elaborati dal Clep, il comitato presieduto da Sabino Cassese che lavora sul tema dei livelli essenziali di prestazione previsti dal ddl. “La Bicamerale è prevista da una fonte di grado costituzionale e il regolamento prevede che qualsiasi progetto di legge che investa il titolo V sia trasmesso a questa commissione”, ricorda il democratico: “Fino a quando ...

Lo ha dichiarato in aula in senatore Andrea, capogruppo Pd in commissione Affari costituzionali, in dichiarazione di voto sulla mozione sull'differenziata.... mercoledì 26 ore 10, giovedì 27 ore 10, venerdì 28 ore 10 - Mozione 1 - 00066 De Cristofaro, Maiorino e" sui profili critici nell'ambito del processo di attuazione dell'...Introduce e modera: Andrea. ore 17:00 "L'opposizione al DDL Calderoli" con Giuseppe Provenzano, Roberto Fico, Elena Bonetti, Peppe De Cristofaro, Enzo Maraio. Introduce e Modera: Caterina ...

Autonomia: Giorgis (Pd), 'ddl deve prima passare per Bicamerale' Il Dubbio

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “Siamo convinti che prima di procedere al voto degli emendamenti all’Autonomia differenziata bisognerà costituire la commissione bicamerale degli affari regionali che dia un ...Riforme (Commenti) Sul testo Calderoli pesano centinaia di emendamenti, alcuni della stessa maggioranza. È l’occasione per riportare le decisioni di merito sulle intese e sui Lep in parlamento. Di Mas ...