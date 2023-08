Attiva una SIM virtuale all' estero per navigare senza costi

Leggi su navigaweb

(Di giovedì 3 agosto 2023) Sfruttando le eSIM dei moderni telefoni possiamo benissimo stipulare "al volo" un contratto ricaricabile per qualsiasi destinazione delle vacanze o per qualsiasi viaggio d'affari: con pochi tap sullo schermo del nostro telefono possiamo ottenere subito svariati Giga e minuti per, chiamare ed anche videochiamare dall'spese pazze, sfruttando la rete 5G o la rete LTE del paese in cui ci rechiamo. la eSIM funzionerà quindi come fosse una SIM dell'operatore locale (come fosse una SIM Windtre in Italia per intenderci). Questo tipo di soluzione è l'ideale quando si viaggia negli USA, in Messico, in Egitto o in altri paesi fuori l'Europa, dove non è attivo il Roaming gratuito. Di solito si può fare in modo che la SIMduri una settimana oppure più giorni a seconda delle esigenze. Nella guida che ...